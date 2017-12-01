Меры по обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане должны быть продолжены – Бакинская декларация

Бакинская декларация принята по итогам VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии", прошедшей в пятницу в Баку в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс.
В документе отражена общая позиция сторон по вопросам Афганистана.
Участники конференции отметили важность проведения дальнейших мер по обеспечению безопасности, стабильности и процветания Афганистана.
Проведение конференций по проблемам Центральной Азии, и конкретно Афганистана, было совместной инициативой Афганистана и Турции. Стамбульский процесс был запущен в ноябре 2011 года, как платформа для обсуждения региональных проблем. В частности, вопросов обеспечения безопасности, политической и экономической кооперации между Афганистаном, его соседями и региональными партнерами в борьбе против общих угроз, включая антитеррористическую и антинаркотическую деятельность, борьбу с бедностью и экстремизмом путем осуществления шести "Мер по укреплению доверия".
Процесс охватывает 14 стран-участниц, а также 16 стран и 12 региональных и международных организаций, поддерживающих его повестку дня.
Сопредседателем в 2017 году в Сердце Азии - Стамбульский процесс по Афганистану является Азербайджан.
Ф.Исазаде
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