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Дальнее зарубежье 01.12.2017 18:04

Меры по обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане должны быть продолжены – Бакинская декларация

Бакинская декларация принята по итогам VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии", прошедшей в пятницу в Баку в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс.

В документе отражена общая позиция сторон по вопросам Афганистана.

Участники конференции отметили важность проведения дальнейших мер по обеспечению безопасности, стабильности и процветания Афганистана.

Проведение конференций по проблемам Центральной Азии, и конкретно Афганистана, было совместной инициативой Афганистана и Турции. Стамбульский процесс был запущен в ноябре 2011 года, как платформа для обсуждения региональных проблем. В частности, вопросов обеспечения безопасности, политической и экономической кооперации между Афганистаном, его соседями и региональными партнерами в борьбе против общих угроз, включая антитеррористическую и антинаркотическую деятельность, борьбу с бедностью и экстремизмом путем осуществления шести "Мер по укреплению доверия".

Процесс охватывает 14 стран-участниц, а также 16 стран и 12 региональных и международных организаций, поддерживающих его повестку дня.

Сопредседателем в 2017 году в Сердце Азии - Стамбульский процесс по Афганистану является Азербайджан.

Ф.Исазаде

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Тэги: АФГАНИСТАН, ДЕКЛАРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]