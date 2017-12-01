В Азербайджане увеличиваются госпошлины за получение загранпаспорта и удостоверения личности при их утере

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу поправки в закон «О госпошлине», предусматривающие увеличение размеров пошлин в связи с повторной выдачей загранпаспорта и удостоверения личности при их утрате или повреждении.
Согласно внесенным в закон поправкам, размер пошлины при выдаче удостоверения личности в течение 10 рабочих дней составит 15 манатов (в настоящее время – 5 манатов) в течение 3 рабочих дней – 35 манатов (25 манатов), в течение одного рабочего дня – 45 манатов (35 манатов).
Размер госпошлины при получении нового загранпаспорта при его утере или повреждении составит от 20 до 170 манат в зависимости от возраста его получателя. Данные госпошлины будут взиматься при получении загранпаспорта в течение 10 дней.
Р.Бабаев
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