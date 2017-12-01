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Социум 01.12.2017 18:19

В Азербайджане увеличиваются госпошлины за получение загранпаспорта и удостоверения личности при их утере

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу поправки в закон «О госпошлине», предусматривающие увеличение размеров пошлин в связи с повторной выдачей загранпаспорта и удостоверения личности при их утрате или повреждении.

Согласно внесенным в закон поправкам, размер пошлины при выдаче удостоверения личности в течение 10 рабочих дней составит 15 манатов (в настоящее время – 5 манатов) в течение 3 рабочих дней – 35 манатов (25 манатов), в течение одного рабочего дня – 45 манатов (35 манатов).

Размер госпошлины при получении нового загранпаспорта при его утере или повреждении составит от 20 до 170 манат в зависимости от возраста его получателя. Данные госпошлины будут взиматься при получении загранпаспорта в течение 10 дней.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАСПОРТА, ГОСПОШЛИНА, УВЕЛИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]