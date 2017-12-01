Таджикистан в 2019 году примет министерскую конференцию Сердце Азии - Стамбульский процесс

IX Министерская конференция «Сердце Азии - Стамбульский процесс» состоится в Таджикистане в 2019 году, сообщила замминистра иностранных дел Афганистана Аделя Раз.

"Как вы уже знаете VIII Министерская конференция «Сердце Азии - Стамбульский процесс» состоится в 2018 году Турции. Отдельную благодарность хочу выразить нашим таджикским братьям за то, что взяли на себя проведение этой конференции в 2019 году",- сказала А.Раз в пятницу на брифинге в Баку.

Ф.Исазаде