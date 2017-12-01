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Дальнее зарубежье 01.12.2017 18:30

Таджикистан в 2019 году примет министерскую конференцию Сердце Азии - Стамбульский процесс

IX Министерская конференция «Сердце Азии - Стамбульский процесс» состоится в Таджикистане в 2019 году, сообщила замминистра иностранных дел Афганистана Аделя Раз.

"Как вы уже знаете VIII Министерская конференция «Сердце Азии - Стамбульский процесс» состоится в 2018 году Турции. Отдельную благодарность хочу выразить нашим таджикским братьям за то, что взяли на себя проведение этой конференции в 2019 году",- сказала А.Раз в пятницу на брифинге в Баку.

Ф.Исазаде

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Тэги: АФГАНИСТАН, КОНФЕРЕНЦИЯ, ТАДЖИКИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]