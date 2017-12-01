Баку и Кабул доверяют друг другу – замглавы МИД Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов отмечает наличие политического доверия между Баку и Кабулом и совпадение интересов этих двух стран.
«Мы успешно осуществили сопредседательство в этом процессе. Документ, принятый по итогам конференции, вовлекает нас к переходу от слов к практическим делам», - сказал А.Азимов на брифинге в пятницу.
По его словам, несмотря на завершение сопредседательства Азербайджана в процессе, Баку остается верным партнером и другом Афганистана, и будет активно действовать в рамках «Сердца Азии».
Ф.Исазаде
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