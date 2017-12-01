Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.025 RUR   0.0291 GBR   2.2996 TRY   0.4335

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 3 Дек 11° 4 Дек 11°

Внешняя политика 01.12.2017 18:45

Баку и Кабул доверяют друг другу – замглавы МИД Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов отмечает наличие политического доверия между Баку и Кабулом и совпадение интересов этих двух стран.

«Мы успешно осуществили сопредседательство в этом процессе. Документ, принятый по итогам конференции, вовлекает нас к переходу от слов к практическим делам», - сказал А.Азимов на брифинге в пятницу.

По его словам, несмотря на завершение сопредседательства Азербайджана в процессе, Баку остается верным партнером и другом Афганистана, и будет активно действовать в рамках «Сердца Азии».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ОТНОШЕНИЯ, ДОВЕРИЕ


Похожие новости


Президент Гани приглашает частный и государственный сектор Азербайджана в Афганистан Азербайджан всегда будет находиться рядом с Афганистаном – президент Алиев Афганистан заинтересован в изучении модели развития Азербайджана - министр Таджикистан и Афганистан удовлетворены уровнем двустороннего сотрудничества Афганистан стремится получить доступ к железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс Транзитный коридор через Азербайджан будет способствовать развитию Афганистана, считают в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]