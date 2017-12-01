Баку и Кабул создадут совместную рабочую группу по экономическому сотрудничеству – президент Алиев

Баку и Кабул создадут совместную рабочую группу для обсуждения вопросов экономического сотрудничества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы сегодня обсудили очень важные вопросы по двустороннему экономическому сотрудничеству. Мы создадим совместную рабочую группу для обсуждения всех вопросов, связанных с экономическим сотрудничеством и реформами», - подчеркнул И.Алиев, выступая с совместным с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани заявлением, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
По его словам, стабильности можно добиться только путем экономического и социального развития.
«По этой причине всегда среди обсуждаемых нами тем присутствуют вопросы экономического характера. Мы здесь видим большой потенциал», - сказал президент, подчеркнув высокий уровень сотрудничества между двумя государствами.
И.Алиев подчеркнул, что среди обсуждаемых на встрече тем присутствовал также вопрос увеличения взаимного товарооборота.
«Здесь мы имеем большой потенциал. Мы обсудили вложение относящегося к государственному и частному сектору Азербайджана капитала в Афганистан. Мы обладаем большим потенциалом в сферах промышленного развития и АПК, энергетики, нефти и газа, добывающей промышленности», - отметил он.
По его словам, на встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере транспорта, в частности, использования возможностей транспортного коридора Лапис-Лазули.
Р.Бабаев
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