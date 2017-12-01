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СНГ 01.12.2017 20:26

Путин встретился с Марадоной, Пеле и Роналдо в рамках жеребьевки ЧМ -2018

Президент РФ Владимир Путин, который примет участие в церемонии жеребьевки команд ЧМ по футболу 2018 года, встретился со звездами этого вида спорта.

Российский лидер, как сообщалось, будет принимать участие в церемонии жеребьевки в Государственном Кремлевском дворце. Там же он встречается с легендами мирового футбола, среди которых Диего Марадона, Пеле, Роналдо и Рональдиньо.

"Разные поколения болельщиков в России знают вас и вы, безусловно, являетесь примером. Благодаря именно вам футбол так популярен сейчас в нашей стране", - сказал В.Путин.

Президент отметил, что футболом в России активно занимаются три миллиона человек - "благодаря таким ярким, талантливым и преданным спорту людям".

Затем российский лидер поднял с футболистами бокалы шампанского, поочередно чокнувшись с ними. "Жеребьевка сейчас пройдет веселее", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ФУТБОЛ, ЗВЕЗДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]