Путин встретился с Марадоной, Пеле и Роналдо в рамках жеребьевки ЧМ -2018

Президент РФ Владимир Путин, который примет участие в церемонии жеребьевки команд ЧМ по футболу 2018 года, встретился со звездами этого вида спорта.

Российский лидер, как сообщалось, будет принимать участие в церемонии жеребьевки в Государственном Кремлевском дворце. Там же он встречается с легендами мирового футбола, среди которых Диего Марадона, Пеле, Роналдо и Рональдиньо.

"Разные поколения болельщиков в России знают вас и вы, безусловно, являетесь примером. Благодаря именно вам футбол так популярен сейчас в нашей стране", - сказал В.Путин.

Президент отметил, что футболом в России активно занимаются три миллиона человек - "благодаря таким ярким, талантливым и преданным спорту людям".

Затем российский лидер поднял с футболистами бокалы шампанского, поочередно чокнувшись с ними. "Жеребьевка сейчас пройдет веселее", - сказал он.