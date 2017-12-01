Цены на нефть усилили рост на оптимизме в отношении действий ОПЕК+, Brent выше $64 за баррель

Цены на нефть усилили подъем в пятницу на оптимизме, что действия ОПЕК приведут к существенному улучшению баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в следующем году.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК выросла на $1,54 (2,46%) - до $64,17 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,32 (2,3%) - до $58,72 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК в четверг в Вене договорились продлить действие соглашения об ограничении добычи еще на девять месяцев - до конца 2018 года. Условия соглашения остаются прежними: страны сохраняют добычу нефти на уровне октября 2016 года, экспорт нефти и нефтепродуктов мониторятся, но не ограничиваются. Нигерия и Ливия берут на себя обязательства по сохранению добычи нефти на уровне 1,8 млн б/с и 1 млн б/с соответственно в течение всего 2018 года.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+ в Вене, что его страна в 2018 году будет придерживаться той же квоты на добычу нефти, что и в 2017 году, и сохранит показатели ее соблюдения.

Средний показатель выполнения сделки ОПЕК+ для Саудовской Аравии составляет 122%, согласно расчетам Bloomberg. Максимальный уровень добычи согласно договоренностям - 10,058 млн баррелей в сутки.

"Нет причин полагать, что государства ОПЕК+ не будут придерживаться соглашения об ограничении добычи, - отметил стратег по сырьевым рынкам TD Securities Барт Мелек. - Рынку стоит быть готовым к некоторой напряженности в плане поставок в 2018 году".

По словам участников сделки, дискуссия шла вокруг сроков продления и механизмов мониторинга выполнения соглашения. Вопрос о выходе из сделки на этом заседании ОПЕК даже не рассматривался.

Тот факт, что страны ОПЕК+ не обсуждали детали выхода из сделки и при этом пообещали быть "гибкими" и быстро реагировать на изменения, а также решение оценить прогресс усилий по сокращению коммерческих запасов нефти в июне, ослабляет риски как неожиданного увеличения предложения, так и чрезмерного сокращения запасов нефти, отмечают эксперты Goldman Sachs.

Продление соглашения на 9 месяцев снижает угрозу того, что добыча будет резко увеличена за счет использования свободных мощностей, являющихся существенными в настоящее время и продолжающими расти, говорится в обзоре Goldman Sachs.

В ноябре цена ближайшего контракта на Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 5,6%.