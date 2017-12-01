Полиция Потсдама подтвердила факт обнаружения взрывчатки в подозрительном пакете на рождественском рынке

Немецкая полиция подтвердила, что в пакете, найденном на центральной рождественской ярмарке в германском городе Потсдам, найдено взрывчатое вещество, сообщает в пятницу германский онлайн-портал "Тагесшпигель".
Полиция продолжает проводить мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности.
Ранее сообщалось, что на центральной рождественской ярмарке Потсдама (федеральная земля Бранденбург) был найден подозрительный пакет.
Посетители рынка и ближайших заведений были эвакуированы, прилегающие улицы перекрыты.
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