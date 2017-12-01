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Дальнее зарубежье 01.12.2017 20:46

Полиция Потсдама подтвердила факт обнаружения взрывчатки в подозрительном пакете на рождественском рынке

Немецкая полиция подтвердила, что в пакете, найденном на центральной рождественской ярмарке в германском городе Потсдам, найдено взрывчатое вещество, сообщает в пятницу германский онлайн-портал "Тагесшпигель".

Полиция продолжает проводить мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что на центральной рождественской ярмарке Потсдама (федеральная земля Бранденбург) был найден подозрительный пакет.

Посетители рынка и ближайших заведений были эвакуированы, прилегающие улицы перекрыты.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОТСДАМ, ВЗРЫВЧАТКА, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]