Флинн признал вину в даче ложных показаний о контактах с Россией

Бывший советник администрации США по нацбезопасности Майкл Флинн в суде признал, что виновен в дезинформации ФБР о своих контактах с представителями России, сообщил в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн.
"Судья принял признание (Флинна - ИФ)", - сообщил корреспондент телеканала с места событий.
Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента 2016 года, обнародовал заявление, в котором обвинил бывшего советника администрации США по нацбезопасности Майкла Флинна в дезинформации ФБР о контактах с российскими представителями.
В заявлении спецпрокурора говорилось, что М.Флинн дал неверную информацию о своих беседах с послом РФ в США на тот момент Сергеем Кисляком.
По версии следствия, М.Флинн солгал, заявив, что 29 декабря 2016 года он не просил власти РФ "воздержаться от эскалации ситуации в ответ на санкции, которые США ввели против России в тот же день". Согласно Р.Мюллеру, бывший советник по нацбезопасности также не вспомнил, что российский посол якобы сообщил ему о решении Москвы "выбрать умеренный ответ на эти санкции как результат просьбы" М.Флинна.
Кроме того, по данным следствия, М.Флинн давал ложные показания, заявляя, что 22 декабря он не просил посла РФ отложить или отменить голосование в СБ ООН, и что посол России впоследствии никогда не рассказывал ему о реакции России на эту просьбу.
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