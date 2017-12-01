Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.025 RUR   0.0291 GBR   2.2996 TRY   0.4335

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 4 Дек 12° 5 Дек 12°

Дальнее зарубежье 01.12.2017 21:02

Флинн признал вину в даче ложных показаний о контактах с Россией

Бывший советник администрации США по нацбезопасности Майкл Флинн в суде признал, что виновен в дезинформации ФБР о своих контактах с представителями России, сообщил в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Судья принял признание (Флинна - ИФ)", - сообщил корреспондент телеканала с места событий.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента 2016 года, обнародовал заявление, в котором обвинил бывшего советника администрации США по нацбезопасности Майкла Флинна в дезинформации ФБР о контактах с российскими представителями.

В заявлении спецпрокурора говорилось, что М.Флинн дал неверную информацию о своих беседах с послом РФ в США на тот момент Сергеем Кисляком.

По версии следствия, М.Флинн солгал, заявив, что 29 декабря 2016 года он не просил власти РФ "воздержаться от эскалации ситуации в ответ на санкции, которые США ввели против России в тот же день". Согласно Р.Мюллеру, бывший советник по нацбезопасности также не вспомнил, что российский посол якобы сообщил ему о решении Москвы "выбрать умеренный ответ на эти санкции как результат просьбы" М.Флинна.

Кроме того, по данным следствия, М.Флинн давал ложные показания, заявляя, что 22 декабря он не просил посла РФ отложить или отменить голосование в СБ ООН, и что посол России впоследствии никогда не рассказывал ему о реакции России на эту просьбу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЭКС/СОВЕТНИК, ПРИЗНАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]