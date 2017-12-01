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Дальнее зарубежье 01.12.2017 21:20

Тиллерсон опроверг слухи о планах Белого дома сместить его и назвал их "смехотворными"

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу назвал "смехотворными" слухи о том, что в Белом доме готовят план по смещению его с должности главы госдепартамента, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Это смехотворно", - заявил Р.Тиллерсон, отвечая на вопросы репортеров во время выступления в госдепартаменте.

О том, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Р.Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы ЦРУ первой сообщила газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в администрации США.

В сообщении издания отмечалось, что этот план может быть реализован в течение последующих нескольких недель, а также что ранее в этом году американские СМИ сообщали о напряжённости в отношениях между Д.Трампом и Р.Тиллерсоном.

В свою очередь в Белом доме заявили, что "на данный момент" у них нет "объявлений по кадрам", а также, что "Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять государственный департамент США".

Позднее официальный представитель госдепартамента США Хизер Ноейрт заявила, что слухи о том, что Р.Тиллерсон может покинуть свой пост, являются неправдой.

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, СЛУХИ, МНЕНИЕ


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