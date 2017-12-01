Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу назвал "смехотворными" слухи о том, что в Белом доме готовят план по смещению его с должности главы госдепартамента, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Это смехотворно", - заявил Р.Тиллерсон, отвечая на вопросы репортеров во время выступления в госдепартаменте.
О том, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Р.Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы ЦРУ первой сообщила газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в администрации США.
В сообщении издания отмечалось, что этот план может быть реализован в течение последующих нескольких недель, а также что ранее в этом году американские СМИ сообщали о напряжённости в отношениях между Д.Трампом и Р.Тиллерсоном.
В свою очередь в Белом доме заявили, что "на данный момент" у них нет "объявлений по кадрам", а также, что "Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять государственный департамент США".
Позднее официальный представитель госдепартамента США Хизер Ноейрт заявила, что слухи о том, что Р.Тиллерсон может покинуть свой пост, являются неправдой.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 126 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Гани приглашает частный и государственный сектор Азербайджана в Афганистан
Азербайджанские компании готовы участвовать в подрядных работах в Афганистане – президент Алиев
Цены на нефть усилили рост на оптимизме в отношении действий ОПЕК+, Brent выше $64 за баррель
Курс манат/доллар на 4 декабря - 1,7001 манат/$1
Инвесторы в биткойн действуют на свой страх и риск - глава Банка Франции
Россия сделает все, чтобы ЧМ по футболу стал грандиозным праздником - Путин
Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года
В Азербайджане увеличиваются госпошлины за получение загранпаспорта и удостоверения личности при их утере
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!
ВТБ (Азербайджан) представляет новый продукт - «Таможенная карта»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ