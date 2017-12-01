Россия сделает все, чтобы ЧМ по футболу стал грандиозным праздником - Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Чемпионат мира по футболу в 2018 г. в России будет способствовать сплочению спортсменов всего мира, для которых важна честная борьба, не зависящая от текущей конъюнктуры.
"Мы сделаем все, чтобы он (ЧМ-2018) стал грандиозным спортивным праздником. Но, главное, еще больше сплотил большую и дружную международную спортивную семью - семью, для которой важнее всего сам спорт, дружба и честная борьба, ценности которой неподвластны никакой текущей конъюнктуре", - сказал В.Путин, открывая церемонию финальной жеребьевки Чемпионата мира-2018.
Президент РФ отметил, что церемония жеребьевки - "по сути, воля случая и, конечно же, сильнейшую футбольную сборную мира определит не она, не случай".
"Самую престижную, главную в карьере любого футболиста награду получит тот, кто докажет свое мастерство, выдержит напряженную борьбу, отдаст победе все свои силы", - сказал В.Путин.
Он пожелал всем 32 командам, которые приедут на Чемпионат мира-2018, успеха и пригласил их преданных болельщиков в Россию.
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