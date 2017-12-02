Заедание СБ ООН по КНДР на министерском уровне планируется провести в декабре - постпред Японии

В декабре планируется проведение заседания СБ ООН по Северной Корее на уровне глав и заместителей глав МИД, объявил постпред Японии при ООН Коро Бэссё.
Япония в декабре председательствует в Совбезе ООН.
Дипломат на пресс-конференции заявил, что на заседании, которое запланировано на 15 декабря, предстоит сделать многое, "выходящее за рамки очень жестких санкций", уже наложенных на КНДР.
Японский постпред отметил, что на заседании панируется выступление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Ожидается, что в нем примет участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон, глава МИД Японии Таро Коно будет председательствовать.
К.Бэссё также сообщил, что на заседание прибудут также министры и их заместители некоторых других стран, однако не стал уточнять, каких именно.
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