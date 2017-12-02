Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.025 RUR   0.0291 GBR   2.2996 TRY   0.4335

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 4 Дек 12° 5 Дек 12°

Дальнее зарубежье 02.12.2017 09:00

Заедание СБ ООН по КНДР на министерском уровне планируется провести в декабре - постпред Японии

В декабре планируется проведение заседания СБ ООН по Северной Корее на уровне глав и заместителей глав МИД, объявил постпред Японии при ООН Коро Бэссё.

Япония в декабре председательствует в Совбезе ООН.

Дипломат на пресс-конференции заявил, что на заседании, которое запланировано на 15 декабря, предстоит сделать многое, "выходящее за рамки очень жестких санкций", уже наложенных на КНДР.

Японский постпред отметил, что на заседании панируется выступление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Ожидается, что в нем примет участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон, глава МИД Японии Таро Коно будет председательствовать.

К.Бэссё также сообщил, что на заседание прибудут также министры и их заместители некоторых других стран, однако не стал уточнять, каких именно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СБ/ООН, КНДР, МИНИСТРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]