Бывший советник президента США Флинн сообщал переходной команде Трампа о разговорах на тему санкций с Кисляком - документ

Бывший советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн, ранее признавший вину в дезинформации ФБР по "российскому делу", сообщал представителям переходной команды Дональда Трампа о своих разговорах в конце декабря 2016 года с экс-послом РФ Сергеем Кисляком, в ходе которых затрагивалась тема антироссийских санкций, говорится в обвинительном заключении М.Флинна.

Согласно документу, который распространила газета The New York Times, "29 декабря 2016 года М.Флинн позвонил представителю переходной команды (Д.Трампа- ИФ) (...) Они обсудили, что члены переходной команды не хотят, чтобы Россия накаляла обстановку (в связи с американскими санкциями в отношении РФ - ИФ) (...) Сразу после телефонного разговора с представителем переходной команды М.Флинн позвонил российскому послу и попросил Россию не усугублять ситуацию и только ответить на санкции США равнозначно".

"Вскоре после телефонного разговора с послом, М. Флинн поговорил с представителем переходной команды и доложил ему содержание разговора с российским послом, включая их обсуждение санкций США", - отмечается в заключении.

Там также говорится о том, что "примерно 31 декабря 2016 года посол РФ позвонил М.Флинну и проинформировал его, что Россия решила не принимать ответные меры в связи с просьбой Флинна".

"После телефонного разговора с российский послом, Флинн говорил с высокопоставленными членами переходной команды президента о его беседе с послом РФ, в ходе которого обсуждались американские санкции и решение России не накалять обстановку", - сообщается в документе.

Помимо этого, М.Флинн в 20-х числах декабря 2016 года созванивался с российским послом, чтобы обсудить голосование по антиизраильской резолюции в ООН. "М.Флинн поспросил Россию проголосовать "против" или отложить голосование по ней. Ориентировочно 23 декабря 2016 года М.Флинн снова говорил с российским послом, который сообщил М.Флинну, что если будет голосование, Россия не будет выступать "против" резолюции", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что экс-советник Д.Трама по нацбезопасности представил ФБР ложные данные о том, что российский посол не сообщал ему о позиции России относительно резолюции.

Ранее в пятницу бывший советник Д.Трампа М.Флинн признался, что виновен в даче ложных показаний ФБР о контактах с представителями России. Он заявил, что готов всецело сотрудничать с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, а также, по некоторым данным, может дать показания против президента Д.Трампа и других членов администрации США.

В свою очередь юрист Белого дома Тай Кобб заявил, что признания, сделанные М.Флинном в суде, никак не бросают тень на действующую администрацию президента США.

"Сегодня Майкл Флинн, бывший советник Белого дома по вопросам нацбезопасности... признал вину в однократной даче ложных показаний ФБР. Эти ложные показания отражают его ложные заявления членам администрации президента, которые стали причиной его отставки в феврале 2017 года. Ничто из того, в чем признался Флинн, не касается никого, кроме него самого", - заявил Т.Кобб.

Президент США Д.Трамп в пятницу не стал отвечать на вопросы журналистов по ситуации вокруг бывшего советника президента по нацбезопасности М.Флинна, ранее признавшего вину в дезинформации ФБР по "российскому делу", сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.