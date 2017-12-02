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Дальнее зарубежье 02.12.2017 10:41

Британские власти запретили использование российского антивирусного программного обеспечения в правительственных учреждениях

Британские власти выпустили новое предупреждение о рисках, связанных с использованием российского антивирусного программного обеспечения, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании направил во все правительственные учреждения предписания не использовать такие программы в системах, связанных с национальной безопасностью", - отмечается в сообщении.

Антивирусные продукты компании "Лаборатория Касперского" широко используются в государственных структурах Великобритании, говорится в сообщении Би-би-си.

Британские чиновники говорят, что решение NCSC основано скорее на анализах возможных рисков, чем на каких-либо свидетельствах того, что попытки шпионажа имели место. Речь идет о "повышенных рисках" для национальной безопасности, сказал технический директор NCSC Ян Леви.

Глава центра Кирен Мартин в своем циркуляре сообщил, что ведомства не должны использовать российское программное обеспечение в любых системах, содержащих конфиденциальные данные. При этом NCSC не стал рекомендовать отказываться от него обычным пользователям.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ПРОГРАММЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]