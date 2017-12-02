В Финляндии растет число противников вступления страны в НАТО - опрос

Число сторонников вступления Финляндии в Североатлантический альянс за последний год немного сократилось, в то время как противников - увеличилось.

Как следует из итогов социологического опроса, проведенного по заказу парламентского консультативного комитета по вопросам обороны и обнародованного порталом телерадиовещания Yle, вступление в НАТО поддерживают 22% опрошенных, в то время как год назад их было 25%.

Против вступления в альянс 62% респондентов, год назад их было 61%.

17% опрошенных не имели своего мнения.

С точки зрения безопасности государства, 60% считают позитивным членство Финляндии в Европейском союзе, год назад этот показатель равнялся 58%.

Больше всего финны опасаются внешней угрозы. Кризис беженцев вызывает озабоченность у 83% респондентов. На втором месте международный терроризм (82%) и изменения климата (75%).

В 2016 году эти показатели были соответственной 85%, 75% и 71%.

Опрос проводился социологической службой Taloustutkimus с 22 сентября по 10 октября. Были опрошены 1001 человек в возрасте от 15 до 79 лет. Возможность погрешности оценивается в 3,2%.