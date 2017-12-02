Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.025 RUR   0.0291 GBR   2.2996 TRY   0.4335

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 4 Дек 11° 5 Дек 12°

Дальнее зарубежье 02.12.2017 11:51

В Финляндии растет число противников вступления страны в НАТО - опрос

Число сторонников вступления Финляндии в Североатлантический альянс за последний год немного сократилось, в то время как противников - увеличилось.

Как следует из итогов социологического опроса, проведенного по заказу парламентского консультативного комитета по вопросам обороны и обнародованного порталом телерадиовещания Yle, вступление в НАТО поддерживают 22% опрошенных, в то время как год назад их было 25%.

Против вступления в альянс 62% респондентов, год назад их было 61%.

17% опрошенных не имели своего мнения.

С точки зрения безопасности государства, 60% считают позитивным членство Финляндии в Европейском союзе, год назад этот показатель равнялся 58%.

Больше всего финны опасаются внешней угрозы. Кризис беженцев вызывает озабоченность у 83% респондентов. На втором месте международный терроризм (82%) и изменения климата (75%).

В 2016 году эти показатели были соответственной 85%, 75% и 71%.

Опрос проводился социологической службой Taloustutkimus с 22 сентября по 10 октября. Были опрошены 1001 человек в возрасте от 15 до 79 лет. Возможность погрешности оценивается в 3,2%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ЧЛЕНСТВО, ОПРОС


Похожие новости


Столтенберг приветствует инициативу Финляндии по улучшению ситуации с безопасностью над Балтикой В Финляндии начались одни из крупнейших в Европе учений ВВС с участием НАТО Финляндия примет участие в учениях ВВС НАТО в странах Балтии Генсек НАТО считает, что Швеция и Финляндия сами решат вопрос о членстве в альянсе Только 21% финнов желают вступления страны в НАТО - опрос Генсек НАТО отправится в Финляндию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]