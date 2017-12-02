В районе атомного полигона в КНДР зафиксировано землетрясение, оно носит природный характер - южнокорейские сейсмологи

Землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировано в субботу в районе атомного полигона Пунгери в северокорейской провинции Хамген-Пукто.

По данным Метеорологического агентства Южной Кореи, речь идет о явлении природного характера и не свидетельствует о каких-либо испытаниях на полигоне.

В то же время южнокорейские сейсмологи отметили, что это землетрясение может быть связано с последним ядерным испытанием, проведенным в КНДР в сентябре этого года. Небольшие землетрясения в этом районе уже фиксировались с момента испытаний. В момент, последовавший за самим испытанием в сентябре, было отмечено землетрясение магнитудой 6,3, напоминают сейсмологи.