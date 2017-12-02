Эстония и Россия согласовали квоты рыбного промысла на приграничных озерах

Таллин и Москва договорились о квотах по промыслу различных видов рыбы на 2018 год на Чудском, Теплом и Псковском озерах; Эстония сможет выловить 4 086 тонн рыбы.
"В будущем году эстонские рыбаки смогут добыть в озерах 1230 тонн окуня, 650 тонн судака, 875 тонн леща, 400 тонн ряпушки и корюшки, 80 тонн щуки, 250 тонн плотвы; объемы вылова окуня, леща, корюшки и ряпушки превышают квоты нынешнего года", - сообщило агентство BNS со ссылкой на Министерство окружающей среды Эстонии.
"Корюшка - ценная пищевая база для многочисленных хищных рыб, однако в последние два года весьма крепкие поколения дают возможность профессиональным рыбакам после длительного перерыва возобновить промысел", - сообщил руководитель эстонской делегации на эстонско-российских переговорах по промыслу рыбы вице-канцлер Министерства окружающей среды Эстонии Марку Ламп.
"Хорошо, что популяция ряпушки восстановилась. Эстонские рыбаки смогут добыть ряпушки на 355 тонн больше, чем было можно в 2017 году", - отметил он.
При определении квот основой служили пожелания ученых-ихтиологов обеих стран. Для защиты популяции сига его добыча будет запрещена в первом полугодии, как это делалось и в предыдущие годы.
На встрече была также рассмотрена программа развития научных работ в пограничных озерах и организация охранной деятельности.
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