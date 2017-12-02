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СНГ 02.12.2017 14:56

"Аэрофлот" в субботу отменил 20 рейсов из Шереметьево

"Аэрофлот" в субботу отменил 20 рейсов на вылет и прилет в московский аэропорт "Шереметьево", время прибытия еще 58 рейсов изменено, сообщается на сайте авиакомпании.

Изменения в расписании "Аэрофлот" объясняет "последствиями ограничений работоспособности в аэропорту "Шереметьево".

Ранее в ночь на субботу компания сообщила об отмене девяти рейсов из "Шереметьево". Тогда причиной назывались "неблагоприятные метеоусловия".

Прошлой зимой "Аэрофлот" регулярно сообщал о массовой отмене рейсов из Москвы, ссылаясь на плохую погоду, однако ряд СМИ со ссылкой на источники утверждали, что компания таким образом минимизирует издержки от низкой загрузки рейсов. Руководство "Аэрофлота" это опровергало.

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Тэги: РОССИЯ, АЭРОФЛОТ, РЕЙСЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]