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Регион 02.12.2017 13:00

Главы МИД прикаспийских государств обсудят подготовку к Пятому каспийскому саммиту

В Москве 4-5 декабря состоится совещание министров иностранных дел прикаспийских государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

"Внимание министров будет сфокусировано на Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также документах, регулирующих пятистороннее сотрудничество на Каспии в различных областях, включая экономику, транспорт, военное мореплавание, борьбу с браконьерством, обеспечение безопасности мореплавания и ряде других", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Состоится обмен мнениями по наиболее актуальным региональным и международным проблемам. Главная задача - подготовка к предстоящему в Казахстане Пятому каспийскому саммиту", - подчеркнули в МИД.

На Смоленской площади отметили, что в России высоко ценят традиционно доверительный, дружественный характер диалога в рамках "каспийской пятерки", считают приоритетом скорейший выход на согласованный текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и дальнейшее расширение взаимовыгодных контактов стран-соседей по Каспию.

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Тэги: КАСПИЙ, МИД, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]