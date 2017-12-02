Главы МИД прикаспийских государств обсудят подготовку к Пятому каспийскому саммиту

В Москве 4-5 декабря состоится совещание министров иностранных дел прикаспийских государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

"Внимание министров будет сфокусировано на Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также документах, регулирующих пятистороннее сотрудничество на Каспии в различных областях, включая экономику, транспорт, военное мореплавание, борьбу с браконьерством, обеспечение безопасности мореплавания и ряде других", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Состоится обмен мнениями по наиболее актуальным региональным и международным проблемам. Главная задача - подготовка к предстоящему в Казахстане Пятому каспийскому саммиту", - подчеркнули в МИД.

На Смоленской площади отметили, что в России высоко ценят традиционно доверительный, дружественный характер диалога в рамках "каспийской пятерки", считают приоритетом скорейший выход на согласованный текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и дальнейшее расширение взаимовыгодных контактов стран-соседей по Каспию.