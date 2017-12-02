Сирийская ПВО уничтожила несколько ракет, выпущенных из Израиля по провинции Дамаск

Системы сирийской ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили как минимум две израильские ракеты "земля-земля", выпущенные по военным позициям в провинции Дамаск, сообщает сирийское агентство САНА.

Вместе с тем, агентство отмечает, что "результатом израильской агрессии стал материальный ущерб", не уточняя, какой именно.