Российский ученый, автор монографий об армянском терроризме, стал почетным профессором Института права и прав человека НАНА

Российский историк, правовед и политический аналитик Олег Кузнецов стал почетным профессором Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана.

30 ноября состоялась торжественная церемония вручения диплома почетного профессора Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана известному российскому историку, правоведу и политическому аналитику Олегу Кузнецову.

Решение о присвоении ему этого почетного звания было принято решением Ученого совета института по согласованию с Президиумом НАНА еще 11 октября этого года, но дата проведения соответствующей церемонии постоянно переносилась из-за того, что Олег Кузнецов некоторое время не мог выехать в Азербайджан по причине проводившейся в отношении него Следственным комитетом России проверки содержания его монографии "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии" на предмет наличия в ней экстремистского содержания, возбужденной по заявлению московских адвокатов армянской национальности Рубена Киракосяна и Карена Нерсесяна.

Как ранее уже сообщало агентство «Интерфакс-Азербайджан» проверка научных и публицистических публикаций О.Кузнецова по двум заявлениям этим активистов армянской диаспоры России закончилась вынесением постановлений об отказе в возбуждении против него уголовных дел за отсутствием состава преступления, после чего он смог прибыть в Баку для участия в торжественном мероприятии.

Присвоение почетного звания почетного профессора какого-либо академического института системы НАНА является крайне редким случаем и считается высоким знаком признания заслуг этого человека перед мировой наукой в целом. История НАНА знает единицы таких присвоений.

О.Кузнецов стал первым ученым из России, кто удостоен такого почетного звания за исследования в области гуманитарных наук. До него званий иностранных членов Национальной академии наук удостаивались лишь светила российской науки с мировыми именами, прославившиеся своими открытиями в сфере естественных или физико-математических наук. Все это свидетельствует о том, что заслуги О.Кузнецова перед наукой оценены на самом высоком уровне.

Директор Института права и прав человека НАНА профессор Айтен Мустафазаде и другие ученые на мероприятии отметили различные стороны научного творчества российского ученого, его гражданскую позицию и силу духа, необходимые для того, чтобы осуществлять исследования по тематике международного терроризма, одной из разновидностей которого является сегодня транснациональный армянский терроризм.

Участникам торжественного мероприятия также было презентовано второе англоязычное издание монографии Олега Кузнецова "История транснационального терроризма в ХХ столетии" (первое было опубликовано в Берлине в 2016 году и на протяжении полутора лет пользуется стабильным интересом у европейских читателей), тираж которого еще до конца этого года планируется распространить по ведущим научных центрам стран Европы и Америки.

О.Кузнецов, в свою очередь, высоко оценил признание его заслуг со стороны Института права и прав человека НАНА. Он заявил, что этот акт академического признания его научных заслуг крайне важен для него в настоящее время, когда он за свои исследования по тематике международного терроризма подвергается постоянному прессингу со стороны армянского лобби, которое стремится на протяжении нескольких последних лет опорочить его имя как ученого и спровоцировать против него административные или полицейские репрессии. "В последние годы меня с достаточной периодичностью и регулярностью приглашают на профилактические беседы сотрудники правоохранительных органов. И практически все они задают мне один и тот же вопрос: а чем я могу подтвердить тот факт, что я являюсь добропорядочным ученым, а не экстремистом, как пишут об этом в своих заявления в российские правоохранительные органы армянские активисты. У меня уже вошло в привычку постоянно носить в портфеле ксерокопию диплома кандидата наук. Теперь я добавлю к ней копию диплома почетного профессора Института права и прав человека НАНА", - сказал на мероприятии О.Кузнецов.

А.Азизов