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Регион 02.12.2017 15:30

Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" прошел Босфор по пути в Средиземноморье

Новейший российский фрегат "Адмирал Григорович", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в субботу утром прошел Босфор по пути в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

В настоящее время ракетный фрегат идет по Мраморному морю в направлении пролива Дарданеллы. По данным стамбульских сайтов, ему потребуется не менее семи часов для того, чтобы пройти через Черноморские проливы до Средиземного моря.

Как сообщалось, в пятницу "Адмирал Григорович" вышел из Севастополя для планового перехода в Средиземное море. В субботу он войдет в состав постоянного оперативного соединения Военно-морского флота, где в настоящий момент действуют около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КОРАБЛЬ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]