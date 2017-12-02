Новейший российский фрегат "Адмирал Григорович", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в субботу утром прошел Босфор по пути в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

В настоящее время ракетный фрегат идет по Мраморному морю в направлении пролива Дарданеллы. По данным стамбульских сайтов, ему потребуется не менее семи часов для того, чтобы пройти через Черноморские проливы до Средиземного моря.

Как сообщалось, в пятницу "Адмирал Григорович" вышел из Севастополя для планового перехода в Средиземное море. В субботу он войдет в состав постоянного оперативного соединения Военно-морского флота, где в настоящий момент действуют около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.