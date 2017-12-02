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Дальнее зарубежье 02.12.2017 16:04

Де Мистура в 12 пунктах изложил видение послевоенной Сирии

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил о том, что он передал участникам межсирийских переговоров в Женеве на рассмотрение и для внесения корректировок документ, содержащий его видение послевоенной Сирии.

По сообщению офиса С.де Мистуры, документ, носящий неофициальный характер, получил название "12 жизненно важных основных принципов спецпосланника по Сирии".

"В ходе нескольких раундов переговоров во время раздельных консультаций спецпосланник периодически определял схожести (в позициях) правительства и оппозиции. Они изложены в этих 12 пунктах", - отмечается в заявлении офиса С.де Мистуры.

В документе, датированном 30 ноября, в частности содержится положения о приверженности территориальной целостности Сирии, демократическим ценностям и выборному процессу, политическому плюрализму в стране, праву сирийского народа выбирать политическую, экономическую и социальную систему без внешнего давления или вмешательства.

При этом в документе речи не идет о подготовке новой конституции и политическом переходе в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, СПЕЦПОСЛАННИК, ДОКУМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]