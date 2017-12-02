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Внутренняя политика 02.12.2017 15:41

Президент Азербайджана сменил главу исполнительной власти Губинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в субботу о смене главы исполнительной власти Губинского района республики, сообщает сайт главы государства.

Распоряжением президента новым главой ИВ назначен Зияддин Алиев.

На этом посту он сменил освобожденного другим распоряжением главы государства Яшара Мамедова.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]