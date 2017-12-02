Президент Азербайджана сменил главу исполнительной власти Губинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в субботу о смене главы исполнительной власти Губинского района республики, сообщает сайт главы государства.

Распоряжением президента новым главой ИВ назначен Зияддин Алиев.

На этом посту он сменил освобожденного другим распоряжением главы государства Яшара Мамедова.

Ф.Исазаде