Казахстан снимет усиленный контроль на границе с Киргизией 3 декабря

Казахстан перейдет к повседневному варианту охраны казахстанско-киргизского участка границы 3 декабря, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита в Астану вице-премьера Киргизии Толкунбека Абдыгулова, говорится в сообщении, распространенном в субботу.

"По итогам подписания Дорожной карты, стороны договорились, что с 00 часов 00 минут 3 декабря 2017 года Пограничная служба Республики Казахстан на всех пунктах пропуска казахстанско-кыргызской границы перейдет с усиленного пограничного контроля к повседневному варианту охраны границы", - отмечается в сообщении.

С 10 октября, когда Казахстан ужесточил режим пропуска людей и грузов на границе с Киргизией, на киргизско-казахских КПП наблюдается очередь из большегрузных машин. Несмотря на неоднократные переговоры на уровне глав правительств двух стран, очередь из большегрузных машин на границе продолжает сохранятся. В связи с ужесточением контроля на границе Киргизия обратилась в ВТО и ЕАЭС.

Казахская сторона заявляла, что ужесточение проверок на границе связано с необходимостью борьбы с контрабандой контрафактных товаров, санитарными и фитосанитарными требованиями.