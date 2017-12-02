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СНГ 02.12.2017 16:41

Казахстан снимет усиленный контроль на границе с Киргизией 3 декабря

Казахстан перейдет к повседневному варианту охраны казахстанско-киргизского участка границы 3 декабря, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита в Астану вице-премьера Киргизии Толкунбека Абдыгулова, говорится в сообщении, распространенном в субботу.

"По итогам подписания Дорожной карты, стороны договорились, что с 00 часов 00 минут 3 декабря 2017 года Пограничная служба Республики Казахстан на всех пунктах пропуска казахстанско-кыргызской границы перейдет с усиленного пограничного контроля к повседневному варианту охраны границы", - отмечается в сообщении.

С 10 октября, когда Казахстан ужесточил режим пропуска людей и грузов на границе с Киргизией, на киргизско-казахских КПП наблюдается очередь из большегрузных машин. Несмотря на неоднократные переговоры на уровне глав правительств двух стран, очередь из большегрузных машин на границе продолжает сохранятся. В связи с ужесточением контроля на границе Киргизия обратилась в ВТО и ЕАЭС.

Казахская сторона заявляла, что ужесточение проверок на границе связано с необходимостью борьбы с контрабандой контрафактных товаров, санитарными и фитосанитарными требованиями.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]