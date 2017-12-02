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СНГ 02.12.2017 17:27

Астана и Бишкек подписали "Дорожную карту" по вопросам двустороннего сотрудничества

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и вице-премьер-министр Киргизии Толкунбек Абдыгулов подписали в Астане "Дорожную карту" по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"После подписания Дорожной карты Казахстан и Кыргызстан перейдут на новые подходы по совместному обеспечению мер таможенного, налогового, ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля на внешних границах ЕвразЭС и обеспечению экспортно-импортных и транзитных поставок через казахстанско-кыргызскую границу с участием представителей Евразийской Экономической Комиссии", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

"Кыргызская сторона взяла на себя обязательства по осуществлению надлежащего контроля в вышеуказанных сферах в полном соответствии с требованиями ЕвразЭС", - подчеркивается в пресс-релизе.

По данным казахстанского правительства, "дорожная карта" содержит 50 мероприятий по комплексному решению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.

Документ включает 16 мер оперативного характера, пять краткосрочных и 29 системных мер.

"Эти меры направлены на дальнейшую адаптацию кыргызской экономики к нормам и требованиям ЕвразЭС с целью обеспечения доступа кыргызских товаров на рынки ЕвразЭС", - цитирует пресс-служба казахстанского вице-премьера А.Мамина.

"Полноценное и своевременное выполнение мероприятий Дорожной карты позволит сформировать общий рынок на принципах транспарентности, легитимности и взаимной выгоды, а также придаст стимул для усиления взаимовыгодных торгово-экономических связей в традиционном русле добрососедства и дружбы", - заявил А.Мамин.

При этом, по его словам, "будет проводиться совместная работа по соблюдению требований технических регламентов ЕвразЭС, включая проведение сертификации кыргызских товаров в казахстанских органах по подтверждению соответствия".

По данным пресс-службы, по соглашению, киргизско-казахская граница будет работать в обычном режиме с 00:00 часов (21:00 мск) с 3 декабря 2017 года.

В пятницу киргизская правительственная делегация во главе с Т.Абдыгуловым вылетела в Казахстан для продолжения переговоров по обсуждению проекта "дорожной карты" по урегулированию ситуации на киргизско-казахстанской государственной границе. Переговоры проведены в целях реализации договоренностей, достигнутых накануне в ходе встречи президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в рамках заседания ОДКБ Минске.

"Мы договорились, что до подписания "дорожной карты" границы будут открыты. На днях состоится встреча правительственных рабочих групп для согласования указанного документа и ускорения решения вопросов по границе", - заявил журналистам по итогам встречи С.Жээнбеков.

Н.Назарбаев со своей стороны заявил, что, "будем укреплять братские, добрососедские отношения между нашими странами".

"По ситуации на границе приняли такое решение. Есть "дорожная карта", которую составили правительства наших стран. Для рассмотрения этой дорожной карты на днях встретятся рабочие группы двух стран, подпишут эту "дорожную карту". Принято решение временно открыть границу на КПП "Кордай" и установить контроль на границе и со стороны Казахстана, и со стороны Киргизии, также три человека от ЕАЭС будут пропускать и осматривать грузы. Таким же образом будет проходить проверка и на границе с Китаем", - отметил он.

С 10 октября, когда Казахстан ужесточил режим пропуска людей и грузов на государственной границе с Киргизией, на киргизско-казахских КПП наблюдается очередь из большегрузных машин. Несмотря на неоднократные переговоры на уровне глав правительств двух стран, очередь из большегрузных машин на границе продолжает сохранятся. В связи с ужесточением контроля на границе Киргизия обратилась в ВТО и ЕАЭС.

Казахская сторона заявляла, что ужесточение проверок на границе связано с необходимостью борьбы с контрабандой контрафактных товаров, санитарными и фитосанитарными требованиями.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, КАРТА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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