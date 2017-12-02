Спецпредставители президента РФ и эмира Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель эмира Катара Джасем Бен Хамад Аль Тани в ходе встречи обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки, сообщает МИД РФ.

"В ходе заинтересованного обмена мнениями по вопросам дальнейшего развития всего комплекса российско-катарских отношений был подтверждён обоюдный настрой Москвы и Дохи на поддержание регулярного политического диалога по актуальной и региональной проблематике с упором на активизацию усилий по содействию урегулированию сохраняющихся на Ближнем Востоке и севере Африки конфликтов через инклюзивный диалог вовлеченных сторон в соответствии с фундаментальными нормами международного права", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Спецпредставитель Катара находится в Москве по случаю жеребьевки финальной стадии Чемпионата мира по футболу 2018г. Встреча состоялась по инициативе катарской стороны.