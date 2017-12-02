Астанинский процесс не проявил себя должным образом, считает глава Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что астанинский процесс не показал себя эффективным.

"Астана не была продуктивной. Много усилий вложено, но немного оказалось на выходе. Теперь все уходит в Женеву, где основные усилия предпринимает спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура", - сказал он журналистам на борту самолета на пути в Египет.

По его словам, "то, что мы делаем сейчас, так это поддерживаем дипломатов, другими словами, мы движемся к достижению дипломатического решения в Женеве".

Стенограмму беседы распространил Пентагон.