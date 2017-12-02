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Дальнее зарубежье 02.12.2017 20:11

ОАЭ выдворили в Египет бывшего египетского премьера, который намеревался участвовать в выборах президента страны в 2018 году

Правительство ОАЭ объявило в субботу о выдворении в Каир Ахмеда Шафика, который выражал намерение побороться за пост президента Египта в 2018 году, сообщает арабская пресса.

А.Шафик, в прошлом премьер-министр Египта, проиграл президентские выборы 2012 года Мухаммеду Мурси. Ранее он заявлял о намерении принять участие в выборах президента Египта в 2018 году.

О мотивах шага правительства ОАЭ не сообщается.

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Тэги: ОАЭ, ЕГИПЕТ, ПОЛИТИК, ВЫДВОРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]