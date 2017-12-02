ОАЭ выдворили в Египет бывшего египетского премьера, который намеревался участвовать в выборах президента страны в 2018 году

Правительство ОАЭ объявило в субботу о выдворении в Каир Ахмеда Шафика, который выражал намерение побороться за пост президента Египта в 2018 году, сообщает арабская пресса.

А.Шафик, в прошлом премьер-министр Египта, проиграл президентские выборы 2012 года Мухаммеду Мурси. Ранее он заявлял о намерении принять участие в выборах президента Египта в 2018 году. О мотивах шага правительства ОАЭ не сообщается.