Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" заступят на боевое дежурство в Калиниградской области в начале 2018 года, сообщила в субботу газета "Коммерсант".

"На боевое дежурство они встанут в начале 2018 года",- сообщило издание со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВС РФ.

По данным газеты, "Искандеры" получит 152-ая гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининградская область), в ближайшее время она пройдет обучение.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием Минобороны РФ по поводу данной публикации.

Накануне в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что в Калининградской области готова инфраструктура для развертывания новых ракетных комплексов.

"Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", другое ракетное соединение БФ завершило подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы", - сказали в пресс-службе.

О каких конкретно новых ракетных комплексах идет речь, военные не уточнили.

Ранее в НАТО выражали обеспокоенность возможностью развертывания в Калининградской области оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

В октябре 2016 года в Минобороны РФ заявили, что подразделения ракетных войск с комплексом "Искандер" не раз перебрасывались и будут перебрасываться в Калининградскую область в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.

ОТРК "Искандер-М" (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Экспортный вариант ОТРК поставлен в два иностранных государства: Армению и одну из стран Северной Африки, которая не называется.