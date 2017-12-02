Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" заступят на боевое дежурство в Калиниградской области в начале 2018 года, сообщила в субботу газета "Коммерсант".
"На боевое дежурство они встанут в начале 2018 года",- сообщило издание со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВС РФ.
По данным газеты, "Искандеры" получит 152-ая гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининградская область), в ближайшее время она пройдет обучение.
"Интерфакс" пока не располагает комментарием Минобороны РФ по поводу данной публикации.
Накануне в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что в Калининградской области готова инфраструктура для развертывания новых ракетных комплексов.
"Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", другое ракетное соединение БФ завершило подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы", - сказали в пресс-службе.
О каких конкретно новых ракетных комплексах идет речь, военные не уточнили.
Ранее в НАТО выражали обеспокоенность возможностью развертывания в Калининградской области оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".
В октябре 2016 года в Минобороны РФ заявили, что подразделения ракетных войск с комплексом "Искандер" не раз перебрасывались и будут перебрасываться в Калининградскую область в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.
ОТРК "Искандер-М" (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
Экспортный вариант ОТРК поставлен в два иностранных государства: Армению и одну из стран Северной Африки, которая не называется.
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