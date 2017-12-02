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СНГ 02.12.2017 21:20

Опасения США и НАТО по поводу учений "Запад-2017" были лишь предлогом для размещения войск в Польше и Прибалтике - Лавров

США и НАТО "под шумок" разместили на территориях Прибалтики и Польши дополнительные военные контингенты и военную технику, используя как предлог опасения, вызванные российско-белорусскими учениями "Запад-2017", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Все, кто хотел, побывали на этих учениях и подтвердили, что все было транспарентно. Но "под шумок", когда нагнеталась истерия, нашим американским коллегам вместе с натовцами удалось разместить на территориях Прибалтики, Польши дополнительные военные контингенты и военную технику", - сказал С.Лавров в интервью белорусскому каналу "СТВ".

Министр добавил, что "повод был использован, опасения совсем не оправдались, но, как говорится, дело уже закрыто".

По его словам, Запад "пытался использовать проведение нами учений как повод для того, чтобы опять нагнетать истерию".

С.Лавров напомнил, что Белоруссия и Россия заблаговременно проинформировали страны, участвующие в Венском документе "о мерах укрепления доверия и безопасности, принятом по линии ОБСЕ".

"Как и положено, уведомления были направлены, все наблюдатели приглашены, причем приглашения выходили за рамки необходимого", - добавил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, НАТО, ПОЛЬША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]