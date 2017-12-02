США и НАТО "под шумок" разместили на территориях Прибалтики и Польши дополнительные военные контингенты и военную технику, используя как предлог опасения, вызванные российско-белорусскими учениями "Запад-2017", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Все, кто хотел, побывали на этих учениях и подтвердили, что все было транспарентно. Но "под шумок", когда нагнеталась истерия, нашим американским коллегам вместе с натовцами удалось разместить на территориях Прибалтики, Польши дополнительные военные контингенты и военную технику", - сказал С.Лавров в интервью белорусскому каналу "СТВ".

Министр добавил, что "повод был использован, опасения совсем не оправдались, но, как говорится, дело уже закрыто".

По его словам, Запад "пытался использовать проведение нами учений как повод для того, чтобы опять нагнетать истерию".

С.Лавров напомнил, что Белоруссия и Россия заблаговременно проинформировали страны, участвующие в Венском документе "о мерах укрепления доверия и безопасности, принятом по линии ОБСЕ".

"Как и положено, уведомления были направлены, все наблюдатели приглашены, причем приглашения выходили за рамки необходимого", - добавил министр.