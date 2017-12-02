Россия не приемлет претензий КНДР на обладание ядерным оружием - Лавров

Россия считает неприемлемым стремление КНДР добиться статуса ядерной державы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не приемлем претензий КНДР на обладание ядерным оружием. Все страны ОДКБ поддерживают резолюции СБ ООН", - сказал С.Лавров в интервью белорусскому телеканалу "СТВ".

Он добавил, что все страны Организации выступают за то, чтобы отойти от риторики, угроз, оскорблений и нащупать возможности для возобновления переговоров.

Министр давал интервью белорусскому СМИ на полях заседания СМИД ОДКБ в Минске. Отвечая на вопрос о позиции России и ОДКБ по ситуации на Корейском полуострове, глава российского МИД подчеркнул, что страны-члены Организации солидарны по данному вопросу.