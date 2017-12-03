Военно-морские силы Украины и США провели совместные тренировки в Черном море по стандартам НАТО

Военно-морские силы (ВМС) Украины провели совместные тренировки типа PASSEX с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс", сообщили в пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил страны (ВСУ).

"2 декабря в Черном море Военно-морские силы Украины совместно с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" провели тренировку типа PASSEX. От украинских ВМС к мероприятиям привлекались 2 вертолета Ка-27", - говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в Фейсбук в субботу.

Отмечается, что целью мероприятия была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и углублении сотрудничества.

"Во время тренировок вертолеты морской авиации ВМС ВС Украины в сложных метеорологических условиях отработали, в частности, элементы посадки на палубу американского корабля. Кроме того, участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО", - добавили в пресс-центре ведомства.