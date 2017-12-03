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СНГ 03.12.2017 09:33

Военно-морские силы Украины и США провели совместные тренировки в Черном море по стандартам НАТО

Военно-морские силы (ВМС) Украины провели совместные тренировки типа PASSEX с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс", сообщили в пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил страны (ВСУ).

"2 декабря в Черном море Военно-морские силы Украины совместно с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" провели тренировку типа PASSEX. От украинских ВМС к мероприятиям привлекались 2 вертолета Ка-27", - говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в Фейсбук в субботу.

Отмечается, что целью мероприятия была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и углублении сотрудничества.

"Во время тренировок вертолеты морской авиации ВМС ВС Украины в сложных метеорологических условиях отработали, в частности, элементы посадки на палубу американского корабля. Кроме того, участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО", - добавили в пресс-центре ведомства.

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Тэги: УКРАИНА, США, ВМС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]