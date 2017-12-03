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СНГ 03.12.2017 11:27

В МИД РФ надеются, что предстоящий Совет глав МИД ОБСЕ послужит восстановлению доверия в отношениях с Западом

В Москве рассчитывают, что контакты и дискуссии в ходе предстоящего 7-8 декабря в Вене заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ послужат деэскалации напряженности в отношениях с Западом.

"Прежде всего, рассматриваем СМИД как площадку для диалога и восстановления доверия, что крайне важно в нынешней конфронтационной ситуации в евробезопасности", - заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Важны прямые контакты и интерактивная дискуссия между министрами стран ОДКБ и ЕАЭС, НАТО и Евросоюза, большинство из которых планируют приехать на встречу в Вене. Надеемся, что такой диалог послужит деэскалации напряженности в отношениях", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"В ходе СМИД будем продвигать российские приоритеты, к которым относятся задачи борьбы с терроризмом и наркотиками, сотрудничество в сфере кибербезопасности, сопряжения интеграционных процессов на востоке и западе Евразии, защиты традиционных ценностей. Разумеется, привлечем внимание к нарушению языковых и образовательных прав и свободы СМИ, неонацистским тенденциям на Украине и в западных странах", - сообщил А.Келин.

По его словам, "Россия внесла на СМИД три проекта решений - о борьбе с террористической идеологией и пропагандой, о реформе гуманитарного измерения ОБСЕ, а также - в соавторстве с партнерами по ЕАЭС - о сопряжении интеграционных процессов". "При этом мы открыты для работы над другими проектами документов, которых всего уже около 30", - указал он.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ОБСЕ, ДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]