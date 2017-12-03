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Дальнее зарубежье 03.12.2017 12:24

США решили отказаться от участия в готовящемся договоре ООН по миграции

Власти США приняли решение выйти из Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, которая предусматривает принятие в 2018 году масштабного договора по проблемам миграции, заявили в постпредстве США при ООН.

"Нью-Йоркская декларация содержит многочисленные положения, которые несовместимы с политикой США в области иммиграции и приема беженцев и с принципами администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа. В результате президент Трамп решил, что США прекратят свое участие в процессе принятия договора, который был направлен на достижение международного консенсуса в ООН в 2018 году", - приводят западные СМИ выдержки из американского заявления.

Согласно заявлению, Вашингтон сам "решит, как лучше контролировать свои границы, и кому разрешать въехать в страну". Американская сторона подчеркнула, что подход, изложенный в Нью-Йоркской декларации, противоречит "суверенитету США".

СМИ напоминают, что Нью-Йоркская декларация была единогласно одобрена 193 членами Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2016 года. Документ призывал защищать права беженцев, помогать им в поселении на новом месте, гарантировать возможности получить образование и работу.

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Тэги: США, МИГРАЦИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]