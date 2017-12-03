Визит Трампа в Великобританию планируется на 26 и 27 февраля - СМИ

Президент США Дональд Трамп, согласно имеющимся планам, должен будет посетить Великобританию с рабочим визитом 26 - 27 февраля 2018 года, сообщает в воскресенье сайт издания "Санди Таймс" со ссылкой на свои источники.
Согласно источникам, эти даты стоят в расписании британских властей по меньшей мере уже 10 дней.
Планируемый визит Д.Трампа должен будет совпасть с открытием нового здания посольства США в Лондоне.
"Санди Таймс" отмечает, что на время визита не повлиял недавний скандал с "Твиттером" Д.Трампа.
Ранее Д.Трамп опубликовал три сообщения заместителя лидера британской ультра-правой политической организации Britain First Джейды Франсен на своей официальной странице в "Твиттере" в среду.
В этих сообщениях содержатся видеозаписи, которые, согласно "Твиттеру", могут носить деликатный характер. Американские и британские СМИ отмечали, что "антимусульманские" публикации в "Твиттере" президента вызвали резкую негативную реакцию со стороны британской общественности.
В британских СМИ также появлялась информация, что визит Д.Трампа отложен на неопределенный срок.
Некоторые члены парламента Великобритании, а также мэр Лондона Садик Хан в связи с публикациями Д.Трампа в "Твиттере" призвали отозвать приглашение для президента США посетить Великобританию с официальным визитом.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопрос о визите президента США в ходе пресс-конференции в столице Иордании Аммане отметила, что приглашение "уже было направлено и принято".
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