Россия добивается реформирования ОБСЕ из-за перекосов в работе этой организации - МИД России

Россия выступает за реформирование ОБСЕ с тем, чтобы устранить перекосы в работе этой организации, заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"Нас беспокоит то, как работают специализированные институты ОБСЕ. Основная часть их деятельности сосредоточена в сфере прав человека и осуществляется применительно к странам "к востоку от Вены", - сказал А.Келин в преддверии заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ 7-8 декабря в Вене.
"Так, нам непонятно, почему для наблюдения за выборами в странах постсоветского пространства Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направляет 300-400 наблюдателей, а на выборы в странах ЕС, даже крупных, по 4-5 экспертов. Мы считаем, что наблюдать надо везде одинаково", - отметил высокопоставленный дипломат.
"Другой пример - представитель ОБСЕ по свободе СМИ. Притеснения журналистов в одних странах он не замечает, а в других выискивает под микроскопом, а затем подает в гипертрофированном виде. От Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств мы постоянно требуем обращать больше внимания на ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине".
"Чтобы исправить эти перекосы в работе ОБСЕ, Россия выступает за ее реформирование, принятие Устава и правил для институтов и миссий", - отметил А.Келин.
"К сожалению, наши западные партнеры это блокируют, потому что нынешняя аморфность позволяет им заставлять институты ОБСЕ работать в своих интересах. Мы будем продолжать добиваться изменения ситуации. Кое-что сделать постепенно удается", - сказал дипломат.
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