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СНГ 03.12.2017 14:18

Россия добивается реформирования ОБСЕ из-за перекосов в работе этой организации - МИД России

Россия выступает за реформирование ОБСЕ с тем, чтобы устранить перекосы в работе этой организации, заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Нас беспокоит то, как работают специализированные институты ОБСЕ. Основная часть их деятельности сосредоточена в сфере прав человека и осуществляется применительно к странам "к востоку от Вены", - сказал А.Келин в преддверии заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ 7-8 декабря в Вене.

"Так, нам непонятно, почему для наблюдения за выборами в странах постсоветского пространства Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направляет 300-400 наблюдателей, а на выборы в странах ЕС, даже крупных, по 4-5 экспертов. Мы считаем, что наблюдать надо везде одинаково", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Другой пример - представитель ОБСЕ по свободе СМИ. Притеснения журналистов в одних странах он не замечает, а в других выискивает под микроскопом, а затем подает в гипертрофированном виде. От Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств мы постоянно требуем обращать больше внимания на ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине".

"Чтобы исправить эти перекосы в работе ОБСЕ, Россия выступает за ее реформирование, принятие Устава и правил для институтов и миссий", - отметил А.Келин.

"К сожалению, наши западные партнеры это блокируют, потому что нынешняя аморфность позволяет им заставлять институты ОБСЕ работать в своих интересах. Мы будем продолжать добиваться изменения ситуации. Кое-что сделать постепенно удается", - сказал дипломат.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ОБСЕ, РЕФОРМИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]