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Дальнее зарубежье 03.12.2017 15:15

Более 3 тыс. езидов, захваченных террористами ИГ, до сих пор остаются в плену - ТВ

Более 3,4 тыс. езидов - примерно половина представителей этой этноконфессиональной группы, захваченных в плен группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - до сих пор не освобождены, сообщает курдский телеканал "Рудау" со ссылкой на данные властей Иракского Курдистана.

Среди находящихся в плену - 1735 детей и 1377 женщин.

В то же время из плена удалось вызволить 3207 человек: некоторым из их числа удалось самим бежать от террористов.

По данным "Рудау", 1293 езида погибли в период с 3 августа 2014 года, когда боевики ИГ впервые атаковали населенный, в основном, езидами район Синджара в иракской провинции Найнава.

Также в 2014 году 200 тыс. езидов бежали от боевых действий в Иракский Курдистан или в Сирию, напоминает "Рудау".

ИГ удалось захватить город Синджар в августе 2014 года. В ноябре 2015 года город освободили подразделения курдского ополчения "пешмерга".

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Тэги: ИГ, ЕЗИДЫ, ПЛЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]