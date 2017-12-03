В Пхеньяне считают военные учения США и Южной Кореи "Бдительный ас" (Vigilant ACE), которые пройдут с 4 по 8 декабря, провокацией, чреватой риском возникновения ядерной войны, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на северокорейскую газету "Нодон синмун" - Орган ЦК Трудовой партии Кореи.
"Это открытая тотальная провокация против КНДР, что может в любой момент привести к ядерной войне", - пишет газета.
При этом "Нодон синмун" отмечает, что "направленные против КНДР учения будут столь же глупыми, как и провоцирование собственного самоубийства".
В свою очередь южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн сообщает, что в ежегодных учениях "Бдительный ас" примут участие более 230 самолетов США и Южной Кореи, включая F-22 и F-35. На этот раз стороны будут отрабатывать сценарий с точечными авиаударами по ядерным и ракетным объектам КНДР, включая тягачи, на которых перемещают северокорейские ракеты.
Ранее на этой неделе в КНДР заявили, что успешно провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Согласно утверждениям Пхеньяна, эта ракета способна достичь любого района на территории США.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вероятность войны США с КНДР продолжает расти.
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