В Пхеньяне считают военные учения США и Южной Кореи "Бдительный ас" (Vigilant ACE), которые пройдут с 4 по 8 декабря, провокацией, чреватой риском возникновения ядерной войны, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на северокорейскую газету "Нодон синмун" - Орган ЦК Трудовой партии Кореи.

"Это открытая тотальная провокация против КНДР, что может в любой момент привести к ядерной войне", - пишет газета.

При этом "Нодон синмун" отмечает, что "направленные против КНДР учения будут столь же глупыми, как и провоцирование собственного самоубийства".

В свою очередь южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн сообщает, что в ежегодных учениях "Бдительный ас" примут участие более 230 самолетов США и Южной Кореи, включая F-22 и F-35. На этот раз стороны будут отрабатывать сценарий с точечными авиаударами по ядерным и ракетным объектам КНДР, включая тягачи, на которых перемещают северокорейские ракеты.

Ранее на этой неделе в КНДР заявили, что успешно провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Согласно утверждениям Пхеньяна, эта ракета способна достичь любого района на территории США.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вероятность войны США с КНДР продолжает расти.