Йеменские повстанцы заявляют о пуске ракеты по строящейся в ОАЭ атомной электростанции - СМИ

Йеменские повстанцы объявили, что они выпустили крылатую ракету по строящейся АЭС "Барака", которая возводится ОАЭ на западе страны вблизи границы с Саудовской Аравией, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Однако государственное информационное агентство ОАЭ WAM опровергло заявления повстанцев.

WAM при этом сослалось на службы ОАЭ по реагированию на чрезвычайные ситуации, которые заявили о готовности ПВО отразить любые угрозы. Власти также подчеркнули, что в районе строящейся АЭС приняты все необходимые меры безопасности.

Западные СМИ также сообщают, что свидетельств ракетного обстрела АЭС нет.

АЭС "Барака", стоимостью в $20 млрд, должна запустить первые из четырех реакторов в 2018 году. На данный момент это единственная атомная электростанция в ОАЭ.

АП отмечает, что заявление повстанцев о ракетном пуске поступило на фоне сообщений о расколе между шиитскими повстанцами-хуситами и частью сторонников предыдущего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Противоречия между сторонами привели к столкновениям в столице Йемена Сане, добавляет агентство.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. ОАЭ является частью возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, которая поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам и лояльной экс-президенту ЙеменаА.А.Салеху части армии.