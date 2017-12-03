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Дальнее зарубежье 03.12.2017 17:09

Йеменские повстанцы заявляют о пуске ракеты по строящейся в ОАЭ атомной электростанции - СМИ

Йеменские повстанцы объявили, что они выпустили крылатую ракету по строящейся АЭС "Барака", которая возводится ОАЭ на западе страны вблизи границы с Саудовской Аравией, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Однако государственное информационное агентство ОАЭ WAM опровергло заявления повстанцев.

WAM при этом сослалось на службы ОАЭ по реагированию на чрезвычайные ситуации, которые заявили о готовности ПВО отразить любые угрозы. Власти также подчеркнули, что в районе строящейся АЭС приняты все необходимые меры безопасности.

Западные СМИ также сообщают, что свидетельств ракетного обстрела АЭС нет.

АЭС "Барака", стоимостью в $20 млрд, должна запустить первые из четырех реакторов в 2018 году. На данный момент это единственная атомная электростанция в ОАЭ.

АП отмечает, что заявление повстанцев о ракетном пуске поступило на фоне сообщений о расколе между шиитскими повстанцами-хуситами и частью сторонников предыдущего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Противоречия между сторонами привели к столкновениям в столице Йемена Сане, добавляет агентство.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. ОАЭ является частью возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, которая поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам и лояльной экс-президенту ЙеменаА.А.Салеху части армии.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПОВСТАНЦЫ, ОАЭ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]