Верхняя палата японского парламента выразила протест в связи с ракетным испытанием КНДР

Палата советников (верхняя палата) парламента Японии единогласно приняла резолюцию с осуждением испытаний баллистических ракет, проведенных КНДР, сообщает в понедельник японский телеканал Эн-эйч-кей.

"Мы выражаем решительный протест в связи с таким нарушением резолюций СБ ООН", - говорится в резолюции.

Кроме этого, в резолюции содержится призыв добиться отказа Пхеньяна от программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет, и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова. Парламентарии также считают важным усилить выполнение санкционных резолюций ООН против Пхеньяна.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости наращивать давление на КНДР.

"Чтобы побудить КНДР изменить политику, нужно развивать решительный подход в дипломатии, объединяться с международным сообществом, в максимальной степени повышать давление, создавать условия, которые приведут к диалогу со стороны КНДР", - сказал премьер.

На прошлой неделе в КНДР заявили, что успешно провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Согласно утверждениям Пхеньяна, эта ракета способна достичь любого района на территории США.

Обломки этой ракеты в итоге упали в водах исключительной экономической зоны Японии.