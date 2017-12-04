Израиль выразил озабоченность Москве в связи с заявлением лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы о передаче противотанковых комплексов российского производства "Корнет" группировке ХАМАС в Секторе Газа.

"Мы выразили озабоченность России в этой связи по дипломатическим каналам", - заявил заместитель генерального директора МИД Израиля и директор департамента Евразии Алекс Бен-Цви на встрече с российскими журналистами в Иерусалиме.

Ранее с подобным заявлением Х.Насралла выступил в эфире одного из местных телеканалов.