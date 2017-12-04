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Дальнее зарубежье 04.12.2017 13:41

Израиль по дипканалам выразил озабоченность Москве в связи с возможностью попадания противотанковых комплексов "Корнет" к ХАМАС

Израиль выразил озабоченность Москве в связи с заявлением лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы о передаче противотанковых комплексов российского производства "Корнет" группировке ХАМАС в Секторе Газа.

"Мы выразили озабоченность России в этой связи по дипломатическим каналам", - заявил заместитель генерального директора МИД Израиля и директор департамента Евразии Алекс Бен-Цви на встрече с российскими журналистами в Иерусалиме.

Ранее с подобным заявлением Х.Насралла выступил в эфире одного из местных телеканалов.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ХАМАС, ОЗАБОЧЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]