Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0181 RUR   0.0289 GBR   2.2894 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 13° 6 Дек 11° 7 Дек

Дальнее зарубежье 04.12.2017 14:02

Израиль не видит для себя угрозы в планах РФ по использованию авиабаз в Египте - представитель МИД Израиля

Планы России по использованию военно-воздушных баз в Египте не несут угрозы Израилю, заявил заместитель генерального директора МИД Израиля и директор департамента Евразии Алекс Бен-Цви на встрече с российскими журналистами в Иерусалиме.

"Это не направлено против Израиля. Мы не видим в этом угрозу безопасности Израиля. Мы в целом не видим в Российской Федерации какую-то угрозу для Израиля", - сказал израильский дипломат.

Недавно стало известно, что правительство РФ одобрило представленный Минобороны России проект межправительственного соглашения с Египтом о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры двух стран.

В документе Минобороны РФ совместно с МИД поручается провести переговоры с египетской стороной и по достижении договоренности подписать это соглашение. Проект соглашения определяет порядок использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры принимающего государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, БАЗЫ, ИЗРАИЛЬ


Похожие новости


Путин: Россия и впредь останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом РФ и Египет согласовали протокол по авиабезопасности, осталось определить дату подписания - Соколов Губернатор Южного Синая рассчитывает на возобновление турпотока из России в Шарм-эль-Шейх до конца 2016 года Путин направил телеграммы соболезнования президентам Франции и Египта в связи с крушением самолета Egypt Air Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью египетского самолета - Кремль Пока нет алгоритма для обеспечения безопасности россиян в Египте - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]