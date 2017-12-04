Израиль не видит для себя угрозы в планах РФ по использованию авиабаз в Египте - представитель МИД Израиля

Планы России по использованию военно-воздушных баз в Египте не несут угрозы Израилю, заявил заместитель генерального директора МИД Израиля и директор департамента Евразии Алекс Бен-Цви на встрече с российскими журналистами в Иерусалиме.

"Это не направлено против Израиля. Мы не видим в этом угрозу безопасности Израиля. Мы в целом не видим в Российской Федерации какую-то угрозу для Израиля", - сказал израильский дипломат.

Недавно стало известно, что правительство РФ одобрило представленный Минобороны России проект межправительственного соглашения с Египтом о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры двух стран.

В документе Минобороны РФ совместно с МИД поручается провести переговоры с египетской стороной и по достижении договоренности подписать это соглашение. Проект соглашения определяет порядок использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры принимающего государства.