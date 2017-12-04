Вице-премьер Татарстана покидает свою должность на фоне проблем с преподаванием госязыков в школах республики

Заместитель премьер министра Татарстана - министр образования и науки Энгель Фаттахов указом президента региона Рустама Минниханова в понедельник освобожден от занимаемой должности.

В указе главы Татарстана, опубликованном на официальном интернет-портале республики, указывается, что Э.Фаттахов освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".

На его место исполняющим обязанности назначен депутат Госсовета Татарстана Рафис Бурганов.

Отставка министра образования и науки произошла на фоне ситуации с обязательным преподаванием татарского языка и изучением русского языка в школах республики, которая разрешилась лишь после вмешательства надзорных органов.

Как сообщалось, в последние месяцы в Татарстане развернулась общественная дискуссия на эту тему. Прокуратура совместно с Рособрнадзором осенью проверила в школах республики преподавание государственных и родных языков.

В итоге на сессии Госсовета Татарстана в конце ноября прокурор республики Илдус Нафиков сообщил депутатам, что школьники региона перестанут изучать на обязательной основе государственный татарский язык.

"Министерство образования Российской Федерации с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до двух часов в неделю", - уточнил И.Нафиков.

Кроме того, он также сообщил, что прокуратура, проведя проверку всех 1 тыс. 412 образовательных учреждений региона, выявила нарушения как в части преподавания русского языка в школах, так и в части добровольности изучения других языков.

И.Нафиков подчеркивал, что во всех школах, кроме одной, меры по устранению нарушений закона уже приняты.