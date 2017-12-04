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СНГ 04.12.2017 14:42

Отношения Тбилиси и Москвы обсуждают президенты Грузии и Швейцарии

Президенты Грузии и Швейцарии Георгий Маргвелашвили и Дорис Лойтхард обсуждают на встрече в Тбилиси грузино-российские отношения, сообщил глава администрации президента республики Георгий Абашишвили.

"Швейцария играет особую роль в грузино-российских отношениях, поэтому этот вопрос будет одним из главных в ходе встречи лидеров двух стран", - сказал Г.Абашишвили в понедельник журналистам.

Д.Лойтхард накануне вечером прибыла с визитом в Грузию. В ходе ее однодневного визита запланированы встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента республики.

Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С 2009 года Швейцария выполняет функции посредника между Грузией и Россией после разрыва дипломатических отношений Тбилиси с Москвой.

В Тбилиси работает секция интересов России при посольстве Швейцарии. Аналогичная секция интересов Грузии открыта также при швейцарском посольстве в Москве.

В ходе переговоров в Женеве в 2011 году Грузия и Россия подписали соглашение о мониторинге грузов, передвигающихся в обе стороны на абхазском и югоосетинском участках границы. Посредником при имплементации проекта должна выступить швейцарская компания.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РОССИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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