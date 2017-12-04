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Макроэкономика 04.12.2017 13:30

На Баку приходится более 90% всех капвложений в экономику Азербайджане

Капитальные вложения в основной капитал в Баку в январе-октябре 2017 года составили 11 млрд 301,8 млн манатов, что на 2,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бакинском управлении по статистике.

Как сообщалось ранее, капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-октябре 2017 года составили 12 млрд 536,5 млн манатов. Таким образом, на столицу Азербайджана приходится 90,2% всех капитальных вложений.

Согласно данным, в январе-октябре 2017 года из общего объема капвложений по Баку 8 млрд 46,9 млн манатов (71,2% всех инвестиций) направлено на строительно-монтажные работы.

На долю госинвестиций пришлось 3 млрд 729,6 млн манатов (33% всех капвложений), частный - 7 млрд 459,2 млн манатов (67% всех инвестиций).

В управлении также отметили, что 87,6% всех строительных работ выполнили частные компании.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, БАКУ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]