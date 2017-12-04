Корсиканские националисты после победы на региональных выборах намерены обсуждать с Парижем вопрос о независимости острова

Лидер корсиканских националистов Жиль Симеони заявил, что их победа в первом туре региональных выборов стала "четким сигналом для Парижа" и показала всю остроту "корсиканского вопроса", сообщает в понедельник газета "Паризьен".

"Результаты потрясающие. Это движение, которое идет из глубин общества и истории Корсики. Это представляет собой четкий сигнал Парижу", - приводит издание слова Ж.Симеони.

"Мы хотим, чтобы Париж согласился начать диалог, признав, что корсиканский вопрос имеет не только социальную и культурную значимость, но и политическую", - лидер корсиканских националистов, отметив, что результаты первого тура стали "демократическим цунами".

В воскресенье на Корсике состоялся первый тур региональных выборов. Согласно предварительным результатам, националистический альянс "За Корсику", объединяющий тех, кто выступает за автономию острова, и тех, кто требует полной независимости Корсики, получил 45% голосов. Второе место с 15% голосов заняли правые, которые хотят видеть Корсику в качестве французского региона.

Второй тур региональных выборов пройдет на Корсике в воскресенье, 10 декабря.