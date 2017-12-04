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Макроэкономика 04.12.2017 13:33

Инфляция в Турции в ноябре приблизилась к 13%, став максимальной за 14 лет

Инфляция в Турции в ноябре 2017 года составила 12,98% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 11,9% месяцем ранее и достигнув максимального уровня более чем за 14 лет - с марта 2003 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные.

Потребительские цены выросли на 1,49% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 2,08% в октябре.

Базовая инфляция, не учитывающая колебания цен на топливо и продукты питания, в ноябре усилилась до 12,08% - максимума с января 2004 года. В октябре базовая инфляция в Турции составила 11,82% в годовом выражении.

"Данные об инфляции должны быть тревожным сигналом для турецкого Центробанка", - отмечают эксперты Capital Economics.

Следующее заседание ЦБ Турции состоится 14 декабря, и аналитики Capital Economics ожидают, что данные об усилении инфляции подтолкнут руководство Центробанка к очередному ужесточению политики.

"Мы ожидаем, что это будет сделано за счет повышения верхней границы коридора ключевой ставки на 0,25 процентного пункта - до 12,5% с 12,25%", - цитирует экспертов Capital Economics газета Financial Times.

Турецкий ЦБ сохранял ставку неизменной на последних четырех заседаниях, несмотря на продолжающееся ускорение инфляции в стране.

Правительство страны ожидает, что темпы роста потребительских цен к концу текущего года замедлятся.

"В декабре начнется продолжительный понижательный тренд для инфляции", - написал в микроблоге в "Твиттере" вице-премьер Турции Мехмет Симсек.

Цены производителей в Турции в ноябре выросли на 2,02% по сравнению с предыдущим месяцем и на 17,3% в годовом выражении. В октябре повышение цен составило соответственно 1,71% и 17,28%.

Турецкая лира подешевела в понедельник на 0,2% в паре с долларом США - до 3,9222 лиры/$1.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, УСКОРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]