Инфляция в Турции в ноябре приблизилась к 13%, став максимальной за 14 лет

Инфляция в Турции в ноябре 2017 года составила 12,98% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 11,9% месяцем ранее и достигнув максимального уровня более чем за 14 лет - с марта 2003 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные.
Потребительские цены выросли на 1,49% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 2,08% в октябре.
Базовая инфляция, не учитывающая колебания цен на топливо и продукты питания, в ноябре усилилась до 12,08% - максимума с января 2004 года. В октябре базовая инфляция в Турции составила 11,82% в годовом выражении.
"Данные об инфляции должны быть тревожным сигналом для турецкого Центробанка", - отмечают эксперты Capital Economics.
Следующее заседание ЦБ Турции состоится 14 декабря, и аналитики Capital Economics ожидают, что данные об усилении инфляции подтолкнут руководство Центробанка к очередному ужесточению политики.
"Мы ожидаем, что это будет сделано за счет повышения верхней границы коридора ключевой ставки на 0,25 процентного пункта - до 12,5% с 12,25%", - цитирует экспертов Capital Economics газета Financial Times.
Турецкий ЦБ сохранял ставку неизменной на последних четырех заседаниях, несмотря на продолжающееся ускорение инфляции в стране.
Правительство страны ожидает, что темпы роста потребительских цен к концу текущего года замедлятся.
"В декабре начнется продолжительный понижательный тренд для инфляции", - написал в микроблоге в "Твиттере" вице-премьер Турции Мехмет Симсек.
Цены производителей в Турции в ноябре выросли на 2,02% по сравнению с предыдущим месяцем и на 17,3% в годовом выражении. В октябре повышение цен составило соответственно 1,71% и 17,28%.
Турецкая лира подешевела в понедельник на 0,2% в паре с долларом США - до 3,9222 лиры/$1.
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