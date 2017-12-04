Гособвинение считает доказанной вину Улюкаева в получении взятки в $2 млн

Гособвинение доказало в судебном процессе вину в получении взятки в $2млн бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил в понедельник в Замоскворецком суде Москвы прокурор Борис Непорожный.

"Вина Улюкаева подтверждается, в том числе, показаниями Феоктистова (экс-глава службы безопасности "Роснефти)", - сказал Б.Непорожный в ходе прений сторон.

Как следует из речи гособвинителя, вина экс-министра также подтверждается другими свидетельскими показаниями, в том числе водителем А.Улюкаева и журналистом издания "Live".

Б.Непорожный утверждал, что в ходе судебного следствия достоверно установлено, что находясь на самите БРИКС в Гоа во время бильярдной игры, "Улюкаев жестом в виде двух пальцев показал Сечину сумму взятки" за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приватизации.

По мнению обвинения, аудио и видеозаписи общения А.Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина также подтверждают вину экс-министра по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере).

Экс-министр свою вину отрицает, настаивая на провокации и ложном доносе в свой адрес.