Инвестиции Baku Agropark в теплицы составят 68 млн манатов

Инвестиции ООО «Baku Agropark» в создание современной системы тепличных хозяйств оцениваются в 68 млн манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил ООО "Baku Agropark" в поселке Зиря с целью ознакомления с первым этапом работ.

I этап проекта позволяет выращивать 3,3 тыс. тонн томатов. На реализацию первого этапа проекта вложено 21,7 млн манатов из которых 10 млн манатов составил льготный кредит выданный Национальным фондом поддержки предпринимательства (НФПП).

Производимая продукция экспортируется под брендом Tomat.az.

Второй этап проекта предполагает строительство на территории 10 га стеклянных теплиц и на территории 1 га помещений под рассаду. Стоимость второго этапа проекта составит 24,7 млн манатов. Третий этап оцененный в 21 млн манатов также предполагает строительство парников на площади в 10 га.

В настоящее время на предприятии трудятся 140 человек. В дальнейшем с развитием проекта число сотрудников будет увеличиваться.

Б.Рустамбеков